Душанбе, 10 июля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Таджикистан и Россия договариваются об отправке трехсот учителей для работы в таджикских школах. Об этом сегодня, 10 июля, заявил министр образования и науки Нуриддин Саид, передает ИА «Авеста».

JM Fumeau

"Это преподаватели русского языка, физики, математики и ряда других школьных предметов. Финансирование идеи будет осуществляться российской стороной», — уточнил министр, добавив, что в Таджикистане уже работают учителя из Турции и Китая.

Кроме того, по его словам, Россия намерена построить пять общеобразовательных школ в городах Куляб, Курган-Тюбе, Худжанд, Душанбе и Турсунзаде. Соответствующие переговоры по данному вопросу проводились с официальными лицами России во время прошедших визитов.

Напомним, вопрос о нехватке в Таджикистане учителей, в частности, русского языка, поднимался в ходе визита в Душанбе председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко в октябре 2016 года. Правда, спикер тогда говорила о возможности отправки пилотной группы в 30 человек, причем Матвиенко подчеркнула, что их обеспечение жильем и зарплатой должно будет лечь на принимающую сторону.

Стоит отметить, что в начале июля 2017 года стало известно о том, что 30 июня министерство образования и науки Дагестана распространило объявление о направлении группы российских учителей в Таджикистан для работы в местных школах.

В документе говорилось, что обеспечивать учителей жильем, оплатой труда на уровне средней по Таджикистану и компенсацией затрат на авиаперелет будет таджикская сторона. На принятие решения у дагестанских педагогов было всего несколько дней: списки желающих с их резюме и фото руководства городских и районных образовательных учреждений должны были предоставить в Минобразования до 5 июля 2017 года. О том, сколько учителей откликнулись на такое предложение, пока не известно.