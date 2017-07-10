Баку, 10 июля, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Закупленная у России очередная партия военной техники и боеприпасов доставлена в Азербайджан, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана Снаряды к ТОС-1А «Солнцепек» в порту Баку

Продолжается процесс поставки в Азербайджан современной военной техники, вооружения, боеприпасов и другого военно-технического имущества российского производства. Очередная партия новейших боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами», — говорится в сообщении ведомства.

В нём также уточняется, что «доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами».

Эшелонированные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск, считают в военном ведомстве Азербайджана.

Ведомство не уточняет какая именно техника поступила в их распоряжение, но на распространённых нескольких фотографиях и видео видно, что в страну поступили в том числе снаряды к ТОС-1А «Солнцепек».

Специализированный сайт razm.info напоминает, что Азербайджан приобрел установки ТОС-1А в 2011—2014 годах. В 2016 году эти системы применялись во врем апрельских боев против Армии обороны Нагорного Карабаха.

Армения также приобретает данные системы. В списке вооружения, которое будет закуплено по российскому кредиту в $200 млн, также указаны ТОС-1А.

В 2017 г. Азербайджан уже сообщал о поставках Россией партии бронетранспортеров БТР-82А, а также о противотанковых ракетных комплексах Хризантема-С.

28 июня, комментируя поставки вооружения в Азербайджан, министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что негативно относится к поставкам любого вооружения в Азербайджан.

«Поставки вооружения рассматриваю негативно, по одной простой причине: Азербайджан — непредсказуемое государство, из-за отсутствия механизмов общественного контроля. Степень агрессивности Баку зависит только от внутренних проблем, которые подчас не поддаются никакому анализу. И в этой связи поставки российского, израильского или турецкого вооружения чреваты серьезной опасностью и создают новые риски, тат как трудно предугадать кто в этой стране будет принимать решения, в том числе и в ближайшем будущем», — сказал глава Минобороны Армении.

В ходе недавнего обострения ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта Азербайджан применил против ВС Нагорного Карабаха реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107 турецкого производства.