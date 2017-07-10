Ростов-на-Дону, 10 июля, 2017, 12:06 — ИА Регнум. В международном аэропорту Ростова-на-Дону приземлился первый самолет Sukhoi Superjet 100. Перелёты на авиалайнерах предложит базовая авиакомпания аэропорта «Платов», запуск которого намечен на 1 декабря 2017 года. Предполагается, что «Азимут» возьмет в операционный лизинг на 12 лет дюжину самолётов, передает ИА REGNUM 10 июля.

donland.ru Аэропорт «Платов»

«Железная птица» имеет свой собственный фирменный стиль. Дизайнеры раскрасили борт в оранжевый, синий и голубой цвета, символизирующие солнце, море, небо и южное гостеприимство. Планируется, что самолёт будет выполнять рейсы на внутренних воздушных линиях.

Напомним, головной офис авиакомпании ранее находился в столице Кубани. Но краснодарскую прописку вскоре перевозчик сменила на ростовскую. В 2016 году было принято решение о том, что «Азимут» станет базовым перевозчиком строящегося в станице Грушевской международного аэропорта «Платов». Эту идею также одобрил президент РФ Владимир Путин.

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Авиакомпания «Азимут» переехала из Краснодара в Ростов-на-Дону

Вопрос же о развитии сети авиамаршрутов в России стоит достаточно остро. Один из работников воздушной гавани Ростова-на-Дону поинтересовался у главы российского государства Владимира Путина, каким образом решается проблема внутрирегиональных перелётов.

«В начале 90-х эта сеть развалилась. Сейчас мы работаем над тем, чтобы восстановить эту базу. Особенно проблема ощущается на Дальнем Востоке, в Сибири, где большие расстояния», — отметил президент.

По его мнению, экономика межрегиональных перелетов очень слабая и её приходится дотировать. Ещё один вопрос, который предстоит решить, — наполнение воздушных гаваней техникой. Для внутренних рейсов нужны маленькие самолеты, как, например, Ил.

«Будем работать над тем, чтобы обеспечить решение этой чрезвычайно важной задачи», — резюмировал Владимир Путин.

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Тем временем строящийся с нуля аэропорт «Платов» готовится к вводу в эксплуатацию. Уже сделан серьезный шаг к этому — успешно проведён первый тестовый полет автоматического радиопеленгатора. А «летающая лаборатория» Beechcraft King Air 350i успешно проверила азимутально-дальномерный радиомаяк. Были протестированы отдельная приводная радиостанция, радиомаячные системы посадки c дальномерными радиомаяками.

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