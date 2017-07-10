Москва, 10 июля, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Москве отметили первый в истории столицы День московского транспорта. Праздничная программа была представлена на Фрунзенской набережной, в Парке Горького, Сокольниках и на ВДНХ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Макаров ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу герям-автомобилистам

«В столичном транспорте занято порядка 140 тысяч человек. Просто возникла необходимость отметить вклад такого огромное трудового коллектива в жизнь нашего города. Поэтому было принято решения установить праздник День московского транспорта, который бы стал общим для всех, кто занят в этой отрасли — и для служащих столичного метро, и для тех, кто водит автобусы и трамваи, и для таксистов, и водителей пригородных электричек. День 8 июля был выбран не случайно — ровно 145 лет тому назад в Москве был пущен первый вагон конки», — заявил первый заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, столичным транспортом ежедневно пользуются порядка 19 млн человек. Большая часть перевозок приходится на московское метро — 8 млн человек, на втором месте — 6 млн человек — наземный транспорт, следом идут пригородные электрички и такси.

«Транспорт столичный бурно развивается, меняется парк занятой в нем техники, открываются новые маршруты. Большие перемены в последние годы произошли в московском такси. Ещё несколько лет назад можно было говорить, что его не существовало, а теперь оно завоевывает всё большее признание у москвичей. Ужей сейчас услугами таксометров ежедневно пользуются порядка 600 тысяч человек», — сообщил Максим Ликсутов.

В торжественных мероприятиях приняли участие приняли представители московской Госавтоинспекции.

«Попытки упорядочит уличное движение в Москве принимались, еще начиная с XV Иваном Грозным. Сегодня можно смело говорить о достижениях в этой области — уровень аварийности на московских улицах самый низкий за последние десять лет», — сообщил начальник московской Госавтоинспекции Виктор Коваленко.

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня московского транспорта, начались с возложения цветов к памятнику героям-автомобилистам в Тропарево. Здесь же около мемориального комплекса состоялся торжественный митинг, который открыл председатель московского городского профсоюза работников автомобильного транспорта Александр Шуриков. С приветственным словом выступили заместитель Максим Ликсутов, представители столичных профсоюзов транспорта, московской администрации, Мосавтотранса, руководители транспортных компаний, ветераны отрасли.

Затем торжественные мероприятия переместились на Фрунзенскую набережную. Здесь была организована выставки ретро-моделей столичного транспорта и автомобилей ГАИ. Среди экспонатов особое внимание привлекали сохранившиеся автобусы 30-х, 40-х, 50-х годов. На фоне этих раритетов выделялся ЗиС-8, снимавшейся в знаменитой киноленте «Место встречи изменить нельзя». Для того, чтобы полнее передать дух прошедших лет и атмосферу советского прошлого многие сотрудники Госавтоинспекции были одеты в форму первой полвины XX века.

Также площадками для мероприятий Дня московского транспорта стали Парк Культуры и отдыха им. Горького, Сокольники, ВДНХ. Около 10 часов вечера над Москвой загорались огни фейерверк-шоу. Закончился праздник в 22:00 стартом «Ночного велопарада».

Отметим, Москва является крупнейшим транспортным узлом России. Основную часть перевозок осуществляет столичный метрополитен. В городе также действует разветвлённая сеть маршрутов автобусов, троллейбусов, и трамваев. На начало 2017 года подвижной состав ГУП «Мосгортранс» насчитывал около 6,4 тыс. автобусов, 1,5 тыс. троллейбусов и более 850 трамваев. В начале 2017 года в структуре Мосгортранса имеется 5 трамвайных депо, объединённых в один филиал, а также 10 филиалов, состоящих из нескольких троллейбусных, автобусных и объединённых автобусно-троллейбусных парков.