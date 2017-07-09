Екатеринбург, 9 июля, 2017, 19:12 — ИА Регнум. В России много внимания уделяют развитию цифровых технологий. Об этом на открытии международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин на открытии выставки «Иннопром-2017»

Глава государства отметил, что этот вопрос актуален для всей планеты. В частности, он обсуждался на завершившемся саммите G-20. И это неспроста, так как за теми, кто стремится быть современными и чувствует вызовы времени, будущее. Владимир Путин добавил, что в широком внедрении передовых технологий — мощнейший ресурс для развития России.

Также речь зашла и о заявке Екатеринбурга на приём в 2025 году всемирной выставки «ЭКСПО». Владимир Путин выразил надежду на то, что опыт «Иннопрома» позволит провести ЭКСПО-2025 на высоком уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин прибыл в Екатеринбург вечером 9 июля. Одним из поводов является выставка «Иннопром», которая проводится с 2010 года. Кроме того, в планах ещё ряд встреч, в том числе и с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.