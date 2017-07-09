Мосул, Ирак, 9 июля, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади прибыл в Мосул, где поздравил вооруженные силы своей страны с победой над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая долгое время контролировала город. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает ВВС со ссылкой на офис главы иракского правительства.

Mstyslav Chernov Окрестности Мосула

Сообщается, что аль-Абади поздравил «героических воинов и жителей Ирака с великой победой».

Напомним, операция по освобождению Мосула была начата в октябре 2016 года. Бои за город сопровождались массовыми жертвами среди мирного населения, так как войска антитеррористической коалиции использовали тяжелую артиллерию и стратегическую авиацию.

О полном освобождении Мосула от террористов иракские войска сообщили только 9 июля.

Город сильно разрушен, по оценкам ООН на востановление одной только инфраструктуры Мосуда понадобится как минимум $1 млрд.