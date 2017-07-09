Санкт-Петербург, 9 июля, 2017, 17:38 — ИА Регнум. 8 июля в Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Фонтанка SUP-2017», представляющий серфинг на доске с веслом. В костюмированном карнавале на воде приняли участие более 200 человек.

Андрей Пронин ИА REGNUM Призыв к старту

Главной площадкой первого фестивального дня стала река Фонтанка. Маршрут прошел по Крюкову каналу, Фонтанке, Неве и Лебяжьей канавке. Общая длина дистанции составила 10 километров. В фестивале смогли принять участие как профессионалы, так и любители старше 14 лет.

Андрей Пронин ИА REGNUM Спортсмены тщательно замаскировались

Открыл фестиваль адмирал «Митёк» Дмитрий Шагин. На пути спортсменов и зрителей ожидало барабанное шоу и выступления артистов. Также среди гостей мероприятия проводились опросы на лучший костюм и лучшее оформление доски. В результате народного голосования в конкурсе «Лучший костюм» одержали победу Синий динозавр (Кирилл Анисимов), Пчелы (Ольга Оксенич и Ольга Дворянкина), Бабки Ёжки и Богатырь (Юлия Берги, Татьяна Лаврентьева, Лидия Балакина, Любовь Комарова). Лучшей доской были признаны доска с мопсом (Мопс Купер и Елена Кашаба), Огородник (Сергей Глухов) и вновь Бабки Ёжки и богатырь (Юлия Берги, Татьяна Лаврентьева, Лидия Балакина, Любовь Комарова).

Андрей Пронин ИА REGNUM Труженицы фестиваля

В рамках фестиваля прошел первый этап Кубка России по сапсерфингу, в котором приняли участие профессиональные спортсмены. Первое место завоевал Андрей Крайтор, второе — Артем Кодинцев (Калиниград), третье — Игорь Черненко (Санкт-Петербург).

Андрей Пронин ИА REGNUM Вид на фестиваль с мостика

Сегодня, 9 июля, место действия переносится на пляж Петропавловской крепости. Здесь пройдет второй этап Кубка России по сапсерфингу, конкурс ретро-костюмов, музыкальные выступления и различные соревнования для детей и взрослых.