Берлин, 9 июля, 2017, 04:32 — ИА Регнум.

Федеральные канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту дочери американского лидера Иванки Трамп, заменявшей президента США Дональда Трампа на некоторых заседаниях саммита G-20. Соответствующий комментарий Меркель сделала, выступая на пресс-конференции по итогам саммита, передает 8 июля Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Делегации сами решают, будет ли президент присутствовать на заседании и кто заменит его и сядет вместо него в кресло», — заявила Меркель.

Канцлер подчеркнула также, что Иванка Трамп являлась неотъемлемой частью американской делегации, и в такой замене нет ничего удивительного: это обычная практика.

«Хорошо известно также, что она работает в Белом доме и курирует некоторые инициативы», — отметила канцлер.

Ранее 8 июля шерпа российской делегации Светлана Лукаш распространила в сети Twitter информацию от том, что дочь и советник президента США Иванка Трамп заменила отца на одном из заседаний международного саммита «большой двадцатки».

«Иванка сопровождает президента Трампа… и заменяет президента Трампа за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи», — написала Лукаш.