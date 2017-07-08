Лондон, 8 июля, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Великобритания не имеет права заключать двусторонние торговые соглашения с США, пока не завершит процесс выхода из Евросоюза, Тереза Мэй излучает оптимизм, а Дональд Трамп заявляет, что договор между Вашингтоном и Лондоном будет заключен «очень, очень быстро» и на условиях, настолько выгодных, что ни у кого в практике еще не было», пишет британская The Daily Mirror.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Тереза Мэй

«Сомнительно, что стороны собираются разрабатывать соглашение, которое вступит в силу только в конце марта 2019 года, пишет корреспондент Бен Глейз, намекая на то, что в британской прессе уже звучала формулировка «если у Великобритании нет права голоса в ЕС, значит, она вышла», что формально дает возможность Мэй не обращать внимание на нормы Евросоюза.

«Торговля между нашими странами станет одним из важнейших факторов наших взаимоотношений, и об этом мы поговорим предметно во время нашей новой встречи», — приводит выдержку из высказывания Дональда Трампа издание.

Глейз также отдельно останавливается на фразе «мы не обсуждали вопрос возвращения США в Парижское соглашение по климату», произнесенной Терезой Мэй после завершения ее 50-минутных переговоров с Трампом. Журналист подводит читателя к мысли, что ради получения поддержки США в конкретный трудный для Британии момент, ее премьер-министр готова не задавать главе Белого дома «ненужных вопросов».

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