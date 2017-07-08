Гамбург, Германия, 8 июля, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Россия выполнит взятые на себя обязательства по климату. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает телеканал RT.

Presidencia de la República Mexicana Конференция ООН по климату. Париж. 2015

«Мы придерживаемся Парижских соглашений, у нас решение принято по этому вопросу, и мы намерены их исполнять», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что точные причины глобального изменения климата до сих пор неизвестны.

Напомним, Парижское соглашение по климату — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года.

Целью соглашения (согласно статье 2) является «активизировать осуществление» Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

Стоит отметить, что после смены власти в США, новый президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения.