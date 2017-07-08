Луганск, 8 июля, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Заместитель министра промышленности и торговли Луганской Народной Республики Андрей Череватый посетил с рабочим визитом ЧАО «Брянковчанка».

Sovminlnr.su Пошив школьной формы в ЛНР

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«На текущий момент на предприятиях легкой промышленности республики продолжается работа по пошиву школьной формы для первоклассников. На данном этапе выполняется работа по настилу и раскрою ткани, подкладочной ткани, детали кроя готовят для пошива: дублируют, комплектуют», — отметил чиновник.

По сообщению Минпромторга ЛНР, для изготовления формы используется ткань темно-синего цвета, содержащая 55% шерсти, прошедшая экспертизу в Государственном комитете метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской Народной Республики, ГС «Луганская Республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения ЛНР и полностью соответствует нормам.

Дизайн изделия утвержден коллегиально, с участием инициативной группы родительских комитетов. Форма современного образца, она достаточно удобная и износостойкая, предусмотрено 22 размера по размерной сетке.

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Ранее сообщалось, что решение в этом учебном году всех учащихся первых классов обеспечить бесплатной школьной формой было принято в Луганской Народной Республике. Решено отдать заказы местным швейным фабрикам, а не закупать форму у иностранных производителей. Первый шаг был сделан 15 мая. С рабочим визитом швейную фабрику «Брянковчанка» посетил заместитель министра промышленности и торговли ЛНР Андрей Череватый для определения заказа на пошив школьной формы. Он осмотрел здесь производственные мощности, чтобы определить возможности фабрики по пошиву комплектов школьной формы за 40 календарных дней при условии 22 рабочих дней в месяц.