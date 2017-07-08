Мадрид, 8 июля, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Члены организации нефтедобывающих стран ОПЕК с надеждой смотрят на Москву, отмечает испанский информационно-аналитический портал El Economista.

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

«Хотя министры ключевых стран из числа договаривающихся о ценах на нефть, и в первую очередь, Саудовской Аравии и России, ранее говорили, что не существует никакой срочности в принятии решения о новом сокращении добычи черного золота ради поддержания «приемлемых цен» на баррель, однако по всему видно, что уровень ниже $ 50 да еще с перспективой понижения их не устраивает, — подчеркивают аналитики. — Есть основания полагать, что на встречу пяти ведущих членов ОПЕК, намеченную на 24 июля, Россию обязательно пригласят, без участия такого крупного игрока нефтяного рынка как Москва, движения ОПЕК ничего не значат».

На предстоящем саммите 24 июля окончательные решения приниматься не будут — пятерка ведущих стран альянса плюс РФ должны будут подготовить предложения для группы в целом, которая соберется в ноябре. Вполне возможно, считают эксперты, что Нигерия и Ливия, на которых до сих пор обязательство по сокращению добычи не распространялось, эту льготу потеряют.