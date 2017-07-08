Гамбург, Германия, 8 июля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Сообщается, что борт с регистрационным номером RA-96 022, летевший из Москвы в Гамбург 6 июля, отклонился от прямого курса через Белоруссию и Польшу, которая является членом военного блока НАТО.

Anna Zvereva Самолет президента Ил-96-300ПУ

Вместо этого, самолёт Путина пролетел над Балтийским морем, пересекая на своем пути территорию нейтральных Финляндии и Швеции, а затем вошел в воздушное пространство Дании и Германии.

Известно, что Путин летает на специальном самолёте Ил-96, который входит в состав специального лётного отряда «Россия». Этот отряд обеспечивает перелёты первых лиц Российской Федерации и российских делегаций.