Улан-Батор, 8 июля, 2017, 11:19 — ИА Регнум. На выборах президента Монголии победил кандидат от оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. Об этом сегодня, 8 июля, сообщают монгольские СМИ.

Unuudur.mn Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга

Сообщается, что по результатам подсчёта 99,94% бюллетеней второго тура выборов президента победу одержал Баттулаг, набрав 610 541 голос (50,6%).

Представитель правящей Монгольской народной партии спикер парламента Миеэгомбын Энхболд получил поддержку 496 840 человек (41,2%).

Стоит отметить, что второй тур президентских выборов в Монголии прошел впервые.