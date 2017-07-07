Йошкар-Ола, 7 июля, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев уволил первого заместителя председателя правительства республики Николая Куклина. Соответствующий указ опубликован на портале правительства региона.

Kurer-sreda.ru Пустое кресло чиновника

«Освободить Куклина Николая Ивановича 7 июля 2017 года от должности… по его инициативе в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации и в связи с выходом на государственную пенсию», — говорится в тексте документа.

Однако прокомментировали в пресс-службе главы и правительства Марий Эл отставку Куклина иначе. «Такое решение было принято по результатам проверки контрольно-счетной палатой России эффективности расходования бюджетных средств в Марий Эл», — отмечается в сообщении.

Подробные итоги проверки планируется рассмотреть в рамках ближайшего заседания правительства Марий Эл.

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Николай Куклин проработал в указанной должности с 2001 года, практически с начала руководства республикой обвиняемого в получении взятки в размере 235 млн рублей экс-главы Леонида Маркелова. Зампред курировал реализацию государственной политики в области строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, газоснабжения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио главы Марий Эл Александр Евстифеев назначен в республику 6 апреля 2017 года. С этого момента ряд членов правительства лишились своих постов.

Покинули должности трое зампредов — Гульфия Габдул-Бариева, министр социального развития Надежда Климина и министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Краснов. В отставку ушли министр образования и науки Галина Швецова, министр юстиции Татьяна Григорьева, министр спорта Сергей Киверин и врио министра государственного имущества Виктор Мусин.

Позднее был отправлен в отставку глава Минпромтранса Марий Эл Вячеслав Пашин.

Затем Евстифеев снял с должности начальника управления государственной гражданской службы, кадровой работы и государственных наград главы республики Марий Эл Светлану Хлебникову. Также Евстифеев подписал указ об освобождении от должности министра экономического развития и торговли республики Фарида Ханафеева. Частично чиновники ушли на пенсию, частично — заняли другие должности.

Кроме того, сменился начальник управления общественных связей и информации главы Марий Эл. В связи с переходом на другую работу должность покинул Сергей Лоскутов, на этот пост назначена бывшая телеведущая ГТРК Марий Эл Наталия Тарновская. Также новым федеральным инспектором по Марий Эл вместо проработавшего в должности около трех месяцев Александра Ситникова был назначен Петр Журавлев.