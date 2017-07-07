Киев, 7 июля, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Украина планирует закупать газ из Норвегии благодаря газопроводу Baltic Pipe, о строительстве которого в июне договорились Польша и Дания. В экономической целесообразности такого проекта для Киева сомневаются многие эксперты. Однако с технической точки зрения газопровод Дания — Польша несложен в строительстве. Правда, в любом случае на реализацию проекта может уйти до семи лет. Об этом сегодня, 7 июля, ИА REGNUM рассказал доцент СПбГУ кафедры грунтоведения и инженерной геологии Станислав Бурлуцкий.

«С технической точки зрения реализация данного проекта вполне возможна. Более того, протяженность его предполагаемой морской части в несколько раз меньше, чем, например, у «Северного потока — 1». Это делает рассматриваемый проект относительно несложным. На его осуществление, в зависимости от особенностей местного законодательства и скорости различных согласований, может потребоваться от четырех до семи лет», — объяснил Бурлуцкий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на протяжении нескольких лет реализацию Baltic Pipe постоянно приостанавливается из-за разных интересов Польши и Дании. Дело в том, что раньше он был связан с проектом Skanled, и Польша хотела закупать норвежский газ через магистральный газопровод Skanled и Baltic Pipe. Когда Skanled был приостановлен, Варшава захотела использовать Baltic Pipe в качестве экспортного маршрута для излишков газа из регазификационного СПГ-терминала Polskie LNG в Свиноуйсьце. Однако Дания хотела импортировать российский газ через Польшу и Baltic Pipe.

В апреле 2016 года, наконец, представители обеих сторон объявили, что находятся на завершающей стадии технико-экономического обоснования проекта Baltic Pipe. Позднее строительство газопровода стало одной из главных тем переговоров в рамках двухдневного визита президента Польши Анджея Дуды в Данию. Примерно через год проект приобрел более или менее понятные очертания. Так, в начале февраля 2017 года вместе с министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил надежду на то, что Baltic Pipe будет построен в ближайшие 5−6 лет.

Когда Польша и Дания достигли полного согласия по поводу газопровода, советник главы Минэнерго Украины Максим Белявский заявил, что Baltic Pipe открывает для Киева новые перспективы. Украина надеется начать закупки норвежского газа по трубопроводу уже с 2022 года. Однако до этого еще необходимо построить интерконнектор Польша-Украина.

Польская компания Gaz-System начала подготовку к строительству магистрального газопровода Германовичи — Страхоцина протяженностью 72 километра, который должен связать Польшу и Украину. Стоимость реализации проекта оценивается в $72 млн. Однако завершат его не раньше 2019 года. Этот газопровод должен стать важным звеном в цепи интеграции польской ГТС с газотранспортными системами Словакии и Украины.

Напомним также, что планы Украины по закупке норвежского газа согласуются с политикой властей, которые пытаются разорвать все имеющиеся связи с Россией. Так, объявив в 2015 году импорт российского голубого топлива неприемлемым, Киев перестал закупать газ напрямую у РФ. Однако продолжает получать его по реверсу, поскольку тот же российский газ Украине продают европейские трейдеры, но намного дороже. В рамках этой же политики «освобождения от энергетической зависимости от России» Киев также планирует прекратить закупку российского угля, хотя сегодня его доля на угольном рынке страны остается доминирующей. А сама Украину испытывает нехватку этого энергоносителя из-за блокады железнодорожных путей, которую еще в январе организовали украинские радикалы. Теперь Киев надеется закупить несколько миллионов тонн угля в США, а также начать импорт американского СПГ.

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