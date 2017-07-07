Москва, 7 июля, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за нарушения на выборах, в частности, за «карусели», Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. Административное наказание за подобные нарушения уже предусмотрено.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Штрафы подкорректируют

«Мы знаем, что такая практика (как «карусели»), к сожалению, бывает, к счастью, — нечасто», — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Законопроект предполагается доработать ко второму чтению.

«Ко второму чтению нужно соотнести санкции, и будут поправки юридико-технического свойства», — проинформировал парламентарий.

Суть законопроекта

Так, незаконную выдачу бюллетеня предлагается карать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Повторное получение бюллетеня предполагается наказывать штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В ходе обсуждения депутат Сергей Иванов (ЛДПР) обратил внимание на то, что наказание за те же деяния, совершенные группой лиц, мягче, чем санкции, совершенные членом избиркома.

Так, согласно поправкам, незаконную выдачу бюллетеня, совершенные группой лиц, по предварительному сговору могут наказывать в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.