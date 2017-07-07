Минск, 7 июля, 2017, 15:36 — ИА Регнум. На 25,2% увеличились золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за июнь 2017 года по сравнению с прошлым месяцем, сообщает 7 июля пресс-служба Национального банка Белоруссии.

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По данным регулятора, в июне ЗВР республики увеличились на $1,322 млрд. В мае этого года прирост ЗВР составил гораздо меньше — 2,5% или $0,13 млрд. Всего за первое полугодие 2017 года ЗВР увеличились на 33,1% или на $1,634 млрд и составили $6,561 млрд.

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Отмечается, что, в основном, рост ЗВР был обеспечен продажей министерством финансов еврооблигаций республики на сумму около $1,4 млрд. Помимо этого, Белоруссия получила четвертый транш от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $300 млн.

Все расчеты ЗВР Нацбанк Белоруссии проводит по методике Международного валютного фонда (МВФ).

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Напомним, с 1 июля Национальный банк Белоруссии отказался от двойной системы расчета ЗВР и перешел на единый показатель состояния резервов республики, рассчитанный по стандартам МВФ.