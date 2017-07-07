Вильнюс, 7 июля, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза и помощник генерального секретаря НАТО посол Сорин Дукару в Брюсселе подписали соглашение, которое укрепит сотрудничество Литвы и НАТО в сфере кибернетической безопасности, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 июля, в Минобороны Литвы.

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«У кибернетической атаки нет географических границ, поэтому при укреплении кибернетической безопасности необходимо обмениваться информацией и хорошей практикой. Соглашение позволит легче координировать с альянсом развитие кибернетических сил, гарантировать лучшее взаимодействие с союзниками и облегчит обмен информацией и оказание помощи Литве в случае необходимости», — отмечает пресс-служба литовского ведомства.

«Так как в цифровом пространстве растет количество угроз, сегодня обеспечение кибернетической безопасности является для Литвы одним из важнейших приоритетов, поэтому важно развивать международное сотрудничество в этой сфере как с международными организациями, в первую очередь с НАТО, так и с отдельными странами», — сказал Керза.

Страны НАТО, считают в литовском ведомстве, больше всего заботятся о безопасности своего кибернетического пространства и инфраструктуры. Литва учредила Национальный центр кибернетической безопасности, который отвечает за защиту компьютерных сетей госучреждений и критической инфраструктуры. Но в случае крупной атаки НАТО готов оказывать всю необходимую помощь союзникам, чтобы была гарантирована безопасность и деятельность основной инфраструктуры.

«Кибернетическая безопасность — часть коллективной обороны, мы должны быть готовы вместе с союзниками защищать кибернетическое пространство в случае возникновения угрозы», — подчеркнул вице-министр.

Напомним, в Литве власти хакерские атаки безапелляционно связывают с Россией. В 2016 году произошла самая крупная атака, во время которой из строя были выведены порталы парламента Литвы и множество министерств. Тогда власти Литвы заявили, что за атакой «стоит Кремль». Спустя год, в 2017 году прокуратура признала, что сайты госведомств взломали дети: двое несовершеннолетних граждан Литвы и один датский подросток.