Москва, 7 июля, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В мае 2017 года в России рост ВВП ускорился до 3,1% г/г с 1,7% г/г в апреле. Такие цифры приведены в докладе Минэкономразвития РФ о состоянии экономики страны.

ИА REGNUM Рост российской экономики

Ускорению роста ВВП способствовал значительно опережающий динамику ВВП рост грузооборота транспорта (9,5% г/г), оборота оптовой торговли (7,7% г/г) и объема промышленного производства (5,6% г/г), совокупный вклад которых в прирост ВВП составил более 2,5 п.п.

Впервые с начала года положительную динамику показали строительство (3,8% г/г) и оборот розничной торговли (0,7% г/г).

Вклад в ВВП не торгуемых отраслей — торговли и строительства — по оценке, составил более 0,5 п.п.

Нетипично холодная погода в мае продолжила оказывать поддержку многим индикаторам производственной активности. Так, рост добычи газа в мае составил 20,2% (после 6,7% г/г в апреле и 7,9% г/г в 1 кв. 2017 г.).

В обеспечении электроэнергией, газом и паром также продолжился рост выпуска (4,7% г/г после 5,5% г/г в апреле и 1,3% г/г в 1 кв. 2017 г.).

Кроме того, устойчиво увеличивают выпуск химическая промышленность, пищевая промышленность, деревообработка, растет производство резиновых и пластмассовых изделий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой прогноз экономического роста в Российской Федерации на 2017 год. МВФ повысил свой прогноз экономического роста в России в 2017 году до 1,4%. Такой же рост МВФ прогнозирует для российской экономики в 2018 году.

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