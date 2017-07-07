Москва, 7 июля, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Руководство метрополитена хочет узнать общественное мнение по поводу удорожания проезда на метро в часы пик, поэтому предлагает такие меры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

«Возникла шумиха относительно того, что руководство метрополитена рекомендует гражданам не пользоваться метро в час пик. Руководство метрополитена от этих слов позже открестилось, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это фейк, но мы убеждены, что это является неким прощупыванием общественного мнения», — отметил Нилов.

По его словам, напоминания о том, что метро в часы пик перегружено, сегодня излишни, поскольку люди, которые пользуются этим видом транспорта, хорошо знают о том, в какие часы там невозможно пройти.

«На что направлены эти предупреждения — непонятно», — считает Нилов.

При этом, отмечает он, метрополитен и московская мэрия напоминают о том, что существует европейский опыт, когда в часы пик стоимость метро увеличивается для разграничения пассажиропотоков.

«То есть нам постепенно намекают, готовят общественное мнение, смотрят на реакцию, и я не исключаю, что департамент транспорта в Москве может, к сожалению, пойти на такие меры и урегулировать эти вопросы. Им нужна Москва для богатых и для чиновников, чтобы здесь спокойно жили те, кому тут можно жить, а все остальные — за МКАД, и не вылезайте оттуда, там сидите, живите, работайте и не создавайте пробки ни в метро, ни на улицах Москвы», — заявил Нилов.