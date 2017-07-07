Москва, 7 июля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. В России средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в мае 2017 года составила 11,32%. Она опустилась до минимального значения за всю историю наблюдения, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

С начала 2017 года банки выдали 338,6 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 615,3 млрд рублей. В мае было выдано 78,6 тыс. кредитов на сумму 144,5 млрд рублей.

На фоне снижения процентных ставок годовые темпы прироста количества и объема ипотечного жилищного кредитования в рублях, предоставленных за месяц, были максимальными с начала года и составили 27,6 и 39,2% соответственно.

Ипотечный портфель увеличился за год на 10,8% и составил по состоянию на 1 июня 2017 года 4,609 трлн рублей.

Доля валютных ипотечных жилищных кредитов продолжила снижаться и составила 1,17% (54 млрд рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) снизило ставки по ипотеке третий раз с начала 2017 года. Очередное снижение ставок составило от 0,75 до 1 процентного пункта.

Добавим, правительство РФ намерено выделить 2 млрд рублей на поддержку ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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