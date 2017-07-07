Москва, 7 июля, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Ускорение инфляции в июне 2017 года стало для Банка России шоком, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По прогнозам Дмитриева, в июле ускорения инфляции может не быть, поскольку показатели улучшаются. Так, отмечается хороший урожай картофеля — «одного из основных драйверов».

«Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен, — сказал он. — Но шок в июне большой — это негативный сюрприз — 4,4%».

Как пояснил представитель Банка России, ускорение инфляции оказалось большим, чем предполагалось. И это при том, что регулятор ожидал увеличения инфляции из-за подорожания плодово-овощной продукции.

«Он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали, — отметил Дмитриев. — Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года инфляция составила 0,6%. Предыдущие показатели: 0,4% — в мае, 0,3% — в апреле, 0,1% — в марте, 0,2% — в феврале, 0,6% — в январе и 0,4% — в декабре, в ноябре и октябре 2016 года. За январь-июнь 2017 года потребительские цены выросли на 2,3%.

В годовом выражении инфляция в нынешнем июне резко выросла до 4,4% с 4,1% в мае и апреле, 4,3% — в марте, 4,6% — в феврале, 5% — в январе и 5,4% — в декабре.