Каир, 7 июля, 2017, 00:43 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри в телефонном разговоре обсудили дипломатический скандал вокруг Катара, сообщает внешнеполитическое ведомства Египта.

Mid.ru Сергей Лавров и Самех Шукри

Как отмечается, Шукри проинформировал Лаврова о итогах четырёхсторонней министерской встречи Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, состоявшейся 5 июля в Каире.

Египетский министр подтвердил позицию четырёх стран о «неприемлемости поддержки Катаром терроризма и экстремизма», а также незменность требований, предъявленных Катару в этой связи.

На официальном сайте МИД России информации о переговорах не приводится.

Напомним, ранее стало известно, что Катар отверг ультиматум четырёх арабских стран, которые обвинили Доху в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном вразрез с интересами стран Персидского залива и объявили о разрыве дипотношений с Катаром.

Катарским властям был выдвинут ряд требований, ключевыми из которых являются разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие международной телекомпании Al Jazeera, а также прекращение Катаром военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие её военной базы на своей территории.

В Дохе отказались выполнять эти требования, заявив, что они направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета страны, обвинив четыре арабских государства в «явной агрессии».

По итогам встречи на уровне глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна в совместном заявлении было выражено «сожаление» в связи с позицией Катара. При этом было заявлено, что дополнительных санкций в отношении Дохи вводиться пока не будет.