Берлин, 7 июля, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Иран стремится тайно получить у немецких компаний технологии, необходимые для развития своей ракетной программы, согласно последнему отчету немецкого разведывательного агентства, 6 июля сообщает Fox News.

M-ATF Иранские ракеты

В 181-страничном докладе, обнародованном 4 июля официальными лицами федеральной земли Баден-Вюртемберг, указано, что Иран активно ищет «научные ноу-хау в области разработки оружия массового уничтожения, включая ракетные технологии».

С помощью одной из подставных китайских фирм Иран планировал закупить «сложные металлообрабатывающие станки» у немецкой инженерной фирмы. Немецкая разведка заблокировала сделку, когда поступила информация, что станки предназначены для Ирана.

«Этот случай показывает, что иранская стратегия закупок по-прежнему предполагает косвенные поставки через третьи страны», — заявили сотрудник немецкой разведки.

Напомним, США и другие мировые державы, включая Францию, Китай, Россию, Соединенное Королевство и Германию достигли соглашения с Ираном в июле 2015 года.

Был подписан так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), который предусматривал остановку Тегераном попыток создать ядерное оружие в обмен на снятие некоторых санкций.