Москва, 6 июля, 2017, 23:16 — ИА Регнум. Рост экономической мощи Китая лишил смысла климатические соглашения для Вашингтона. Как передает корреспондент, об этом 6 июля руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН, член экспертного совета Комитета по энергетике Госдумы РФ Сергей Рогинко на круглом столе «Климатическая повестка G20 как фактор риска для экономики России».

High Contrast Завод в Китае

«Для чего всё это начиналось? Когда разрабатывалась конструкция рамочного соглашения, рамочной конвенции по изменении климата, Киотского протокола, Парижского соглашения — изначально эта тема создавалась как легитимный формат, прикрытие западного технологического доминирования. И формат принуждения всего остального мира к модернизации генерирующего и промышленного оборудования даже в тех случаях, если это не требуется ни экономическими, ни технологическими факторами», — заявил Рогинко.

Под это был разработан ряд форматов, — НДТ, бенчмаркинг, энергоменеджмент, — которые должны одновременно процедурно облегчать и при этом заставлять развивающиеся страны покупать то оборудование, которое наилучшее из доступных на данный момент, указал он.

«Это шло достаточно легко и далеко просматривалось как светлое будущее. И никакого выхода Трампа из Парижского соглашения не было бы, если бы не один момент — а именно китайский прорыв. Китай неожиданно перехватил технологическое лидерство и становится основным поставщиком тех самых зелёных технологий и энергоэффективное оборудование, которое поставлять всему миру собрались страны «золотого миллиарда». Тогда становится непонятно, для чего ведётся вообще эта игра», — указал учёный.

По его словам, себестоимость производства таких технологий в США, при их издержках и заработной плате, гораздо выше, чем в Китае. Однако, как известно, в американской элите есть мощный противовес сторонникам выхода из Парижского соглашения — за период президентства Барака Обамы «за счёт госбюджета неплохо жили поставщики зелёного оборудования и разработчики климатических соглашений», отметил Рогинко.

«Бюджет Минэнерго — 32 млрд долларов в год. Там есть, чем поживиться. Но это ещё копейки в сравнении с тем планом чистой энергии, который разработал Обама в последние годы — это 5 трлн долларов», — подчеркнул он.

«Для Америки в этих условиях единственным асимметричным ответом на китайский вызов является переход на роль поставщика традиционного углеводородного топлива. Почему были расконсервированы месторождения, почему сняты запреты на строительство нефте‑ и газопроводов? Америка возвращается в мейнстрим пятидесятилетней давности — более технологичную энергетику у США отбирает Китай», — заявил руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН.

Напомним, что соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Оно заменило Киотский протокол. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России.