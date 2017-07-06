Париж, 6 июля, 2017, 22:29 — ИА Регнум. «После пятимесячного общения через посредника в виде прессы лидеры США и РФ смогут, наконец, переговорить лицом к лицу. Это и будет моментом истины», — считают журналисты французского издания Le Monde Изабель Мандро и Корин Лене.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По мнению корреспондентов французского СМИ, «ситуация перед G20 настолько напряженная, что Трампу, доселе демонстрировавшему постоянную тягу к тому, чтобы гнуть свою собственную линию, сейчас придется искать союзников».

Авторы отмечают, что «организаторы встречи двух лидеров очень долго, намеренно или нет, определялись с форматом контакта, как будто проверяли реакцию на него общественности»: то сообщали о мимолетной встрече, в ходе которой можно было успеть разве что поздороваться и сфотографироваться на память, то о недолгих переговорах в кулуарах, пока, наконец, не остановились на полновесном «сидячем формате».

«Нет сомнения в том, что для американской администрации, всегда в первую очередь думающей о том, какое впечатление ее действия производят на народ США и только потом — обо всем остальном, главным событием гамбургского саммита будет не маловыразительный визит главы Белого дома в Польшу и не внеочердная консультация с Си Цзиньпином по северокорейской теме, а именно беседа Путин — Трамп, — уверены журналистки. — Хотел Путин того или нет, но после выборов в США 8 ноября он стал одним из знаковых игроков на американской сцене».

«Что успеют обсудить два президента? — размышляют Лене и Мандро. — Скорее всего, вопрос введения/невведения новых санкций против КНДР разъяснит Трампу Си. При условии, что Дмитрий Песков уже сказал, что на долгое разжевывание темы Украины у России нет времени (Москва просто нажмет на безальтернативность Минских соглашений), остается Сирия. Американский лидер даже уже распорядился помощникам приготовить список уступок, на которые должен пойти Путин, если он хочет, чтобы Штаты смягчили свою позицию по использованию химического оружия Башаром Асадом. Вот только согласится ли хозяин Кремля уступать? На него давно давят своими санкциями и США, и ЕС, а он все не сдается и утверждает, что налагаемые на Россию ограничения бесполезны и нарушают принципы встречи «двадцатки».