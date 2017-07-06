Тегеран, 6 июля, 2017, 21:06 — ИА Регнум. По информации агентства, учения под кодовым названием «Устойчивая безопасность и морская мощь — 96» продолжались пять дней.

Defenseimagery.mil Иранский боевой корабль

В них были задействованы флагман иранской каспийской флотилии эсминец «Демавенд», ракетные корабли серии «Пейкан», сторожевые артиллерийские катера класса «Гаем» и патрульные катера.

В воздушной части учений принимали участие разведывательные самолеты F-27 и беспилотники.

Зона манёвров охватывала акваторию общей площадью 80 тыс. кв. км. Иранские корабли провели учебные стрельбы, проверили новейшее бортовое оборудование, отрабатывали проведение поисковых, десантных и спасательных операций.

В финале учений был проведён смотр боевых кораблей, который посетил спикер парламента Ирана Али Лариджани.