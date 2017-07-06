Москва, 6 июля, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Банк России назвал «шоком» ускорение инфляции в Российской Федерации в июне. Соответствующее заявление сделал сегодня, 6 июля, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

Юрий Пименов. Сажают картофель. 1943

«В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой — это негативный сюрприз — 4,4%», — сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что банк России ожидал рост инфляции в июне в связи с подорожанием плодово-овощной продукции, однако, фактический рост оказался выше ожиданий регулятора.

«Мы ожидали роста инфляции в годовом выражении за счет плодоовощей. Он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем», — пояснил Дмитриев.

Он не исключает, что в июле инфляция в годовом выражении может замедлиться до 4,3%, благодаря урожаю, в том числе, картофеля.

По словам экономиста, влияние укрепившегося рубля и хорошего урожая прошлого года на инфляцию близко к исчерпанию. В связи с этим Центробанк не видит оснований для снижения годовой инфляции существенно ниже целевых 4%