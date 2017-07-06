Астана, 6 июля, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполнилось 77 лет. Публикуем несколько редких фотографий, которые рассказывают о начале жизненного пути лидера Казахстана.

Нурсултан Назарбаев и Юрий Гагарин на VIII фестивале молодежи и студентов. Хельсинки, 1962 год

Фотографии были взяты из следующих монографий:

Касымбеков М.Б. Нурсултан Назарбаев. Биография. — 2-е издание, доработанное и дополненное — Астана: Деловой мир Астана, 2016. — 304 с. Зенькович Н. Имя, ставшее эпохой. Нурсултан Назарбаев: новое прочтение биографии. — Москва: Яуза-каталог, 2017 — 544 с.

Фотографии в данных монографиях были представлены пресс-службой президента Республики Казахстан, Библиотекой первого президента Республики Казахстан — Лидера нации, Музеем первого президента Республики Казахстан.

Семья Абиша Назарбаева. 1956 год

Школьная выпускная фотография

Автобиография Нурсултана Назарбаева

Нурсултан Назарбаев — выпускник школы. 1958 год

Удостоверение Председателя Совета Министров Казахской ССР. 1985 год

Нурсултан Назарбаев во главе праздничной первомайской колонны коллектива Карагандинского металлургического завода. Темиртау, 1964 год

Поздравительная телеграмма по случаю назначения Нурсултана Назарбаева Председателем Совета Министров Казахской ССР

Нурсултан Назарбаев на митинге. Конец 1980-х

Присяга Первого Президента. 1991 год

Подписание Конституции Республики Казахстан. 1995 год

Подробнее узнать о жизненном пути президента Казахстана Нурсултана Назарбаева можно на его персональной странице.