Москва, 6 июля, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Парламентские слушания про государственный заказ в социальной сфере пройдут в Госдуме не раньше сентября 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом сообщила зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Министерства финансов России

«Мы договорились, что парламентские слушания не пройдут раньше сентября. До этого времени люди смогут сформировать свою позицию, подготовить предложения, каким должен быть этот закон в части культуры», — заявила Казакова.

Комитет Госдумы по культуре рассмотрел вопрос, связанный с предложением Минфина внести закон по государственному заказу в социальной сфере.

«Принципиальная позиция представителей сферы культуры и искусства в том, что культура — это не услуга, которую можно посчитать голыми цифрами и отчетными таблицами. Она не поддается такому подсчету как многие социальные услуги, которые, действительно, логично укладываются в этот закон», — отметила Казакова. «Культура — это то благо, которое оказывает воздействие на формирование личности, влияет на нашу жизнь. Можно ее просчитать как социальный заказ или нет?» — рассуждает депутат.

От экспертного сообщества прозвучало предложение в адрес Минкультуры отозвать свой положительный отзыв на законопроект и вернуться к рассмотрению этого вопроса на площадке комитета по культуре.