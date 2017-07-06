Вильнюс, 6 июля, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 6 июля, прибыла в Варшаву для совместной встречи президентов стран Прибалтики с президентом США Дональдом Трампом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пресс-служба Грибаускайте уже распространила сообщение об итогах встречи. В отсутствие цитат глав стран в нём отмечается, что Грибаускайте «представила угрозы для региона» Трампу. Среди них — «милитаризация Калининградской области», российско-белорусские учения «Запад», «информационная война», «пропаганда» и другие угрозы. Отдельно Грибаускайте рассказала Трампу, согласно информации пресс-службы президента Литвы, об «опасности» со стороны БелАЭС и «шантаже», который якобы Россия будет вести после прокладки Nord Stream — 2.

Грибаускайте также попросила Трампа разместить в регионе системы противоракетной обороны США и продавать ЕС сжиженный газ.