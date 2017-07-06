Вашингтон, 6 июля, 2017, 11:23 — ИА Регнум.

Число молодых людей, которые более склонны играть в компьютерные игры и меньше работать, выросло вдвое за последние 15 лет, согласно данным, опубликованным 3 июля Национальным бюро экономических исследований, сообщает The Daily Signal.

Tookapic За компьютером

По данным экономистов, молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет работали на 12% меньше в 2015 году, чем в 2000 году. Около 15% молодых людей не работали вообще в 2015 году — что в два раза больше, чем в 2000 году.

Исследователи отметили, что с 2004 года молодые люди стали все больше своего времени уделять видеоиграм и другим, связанным с компьютерами видам деятельности. 35% молодых людей стали жить со своими родителями или близкими родственниками, что на 12% больше, чем в 2000 году.

Результаты исследования экономистов интересны, если учесть, что 10 млн мужчин в США в возрасте от 24 до 64 лет полностью выбыли из числа работающих граждан страны. Так, Бюро трудовой статистики США в июне опубликовало данные, согласно которым почти 6 млн рабочих мест ждут, чтобы их заполнили.

Иными словами, из результатов опубликованного 3 июля исследования можно сделать вывод, что все большее число молодых людей в США предпочитает сидеть дома, играя в компьютерные игры, а не работать, несмотря на наличие рабочих мест.