Екатеринбург, 6 июля, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Свердловские политики и политологи не исключают варианта назначения действующего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова на пост главы Кемеровской области. По мнению экспертов, опытный уральский политик достаточно компетентен и имеет все необходимые связи, чтобы безболезненно для региона сменить главу Кузбасса Амана Тулеева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Носов С.К Носов Сергей Константинович

«Как бы там ни было, резоны для назначения мэра Путинграда губернатором Кузбасса есть. С вероятным уходом политического тяжеловеса Тулеева в регионе объективно обрушится вся система власти. Местные элиты развернут войну всех против всех, надеясь на перераспределение ресурсов, полномочий, политического и экономического влияния в Кузбассе. Этакий посттулеевский межэлитный разгул, эпоха перемен. В этом смысле Носов может опереться в Кемеровской области на знакомые ему структуры УГМК и Евраза, сформировав своеобразный полититико-экономический альянс, способный удержать регион от больших потрясений», — считает политолог Алексей Швайгерт.

Сопредседатель и заместитель главы партии «Российский общенародный союз» Евгений Артюх также считает, что повышение Сергея Носова до главы Кузбасса — вполне вероятный вариант, который может осуществиться в логике политики Кремля, направленной на «омоложение» региональных управленческих элит.

«Во-первых, для Кузбасса вопрос смены главы региона назрел, и очевидно, что эта смена будет в ближайшее время. Во-вторых, сам Носов давно заявлял о своих губернаторских амбициях. Пусть это была Свердловская область, но в любом случае всем понятно, что он притязает на более высокий уровень власти. При этом что касается самого Сергея Носова, то по ментальности он хорошо вписывается в кузбасский регион и видится оптимальным сменщиком Тулеева. Такой же решительный и жесткий. Другое дело, что региональные элиты, наверняка, ищут варианты, как на это место продвинуть своего человека. Тот же Тулеев, наверняка, заинтересован в преемнике из своей команды. Но хотеть не вредно. Логика последних назначений врио губернаторов в регионах такова, что идут более молодые кадры и зачастую в роли «варягов». В эту логику кандидатура Носова тоже хорошо вписывается. А то, что в начале нулевых он работал в Новокузнецке, возглавляя западно-сибирский металлургический комбинат, так это хорошая вишенка на торте», — считает Евгений Артюх.

При этом эксперты не сомневаются в том, что данное назначение будет серьёзным испытанием для самого Сергея Носова.

«Конечно, не дай бог жить в эпоху перемен — гласит китайская мудрость. И даже управленческой жёсткости Носова и поддержки крупных ФПГ может оказаться недостаточно, чтобы быстро зацементировать распадающуюся систему координат сложносоставных элит Кузбасса. Но пожалуй, в «чрезвычайной» ситуации здесь окажется любой другой кандидат, который может быть отправлен в эту территорию: сравнение с Тулеевым и его стилем управления неизбежно — от рядового избирателя до влиятельного местного бизнеса. У Носова есть опыт публичной политики, выживания в сложных аппаратных передрягах, хорошее персональное легендирование, харизма и влиятельные покровители по линии Евраза и Ростехнологий», — подытожил Алексей Швайгерт.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ активно обсуждается информация о том, что следующим главой Кемеровской области может стать мэр Нижнего Тагила, выходец из «Евраза» Сергей Носов. Данные слухи появились после того, как стало известно о проблемах со здоровьем действующего главы Кузбасса Амана Тулеева. При этом в Кремле не располагают информацией о возможной отставке Амана Тулеева, а Сергей Носов отказывается комментировать ситуацию с возможным назначением на пост главы Кемеровской области.

При этом в прессе рассматриваются варианты, при которых Сергей Носов сначала избирается на пост главы Нижнего Тагила в сентябре 2017 года, проводит необходимые реформы в сфере местного самоуправления и только после этого назначается на руководство Кузбассом. Отметим, что на пост мэра Нижнего Тагила его уже выдвинула «Единая Россия».