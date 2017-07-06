Москва, 6 июля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Оставшаяся часть лета в Центральной России уже не будет жаркой. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, пишут 6 июля «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

"Лето уже жарким не будет. У нас был очень холодный май, когда температура была на два градуса ниже климатической нормы, и такой же июнь — на два с половиной градуса ниже. 2 июня была отмечена снежная крупа», — отметил специалист.

По его словам, выпадение твердых осадков в июне не отмечалось в Москве с 1947 года. Вместе с тем, добавил Локощенко, заморозков не будет до осени.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал жителям России быть внимательными к прогнозам синоптиков в летний период. По его словам, после предупреждения об усилении ветра до 15−20 м/с, возможном граде и ливнях не стоит отпускать из дома детей.

«В июле можно ждать града, сильного дождя, шквалистого ветра, а также гроз. Это очень опасное явление: каждый год, к сожалению, люди гибнут от разрядов молний», — пояснил он.

Специалисты отмечают, что холодное лето в Центральной России обусловлено действием антициклона. Область повышенного атмосферного давления долго сохранялась над центральной Европой, а в район Русской равнины постоянно выносились холодные воздушные массы.

Продолжительная погодная аномалия, по словам ученых, связана с длительным и устойчивым блокирующим антициклоном над Центральной Европой. В район Русской равнины, которая оказалась над его восточной периферией, постоянно выносились холодные воздушные массы.