Обвиняемый в домогательствах в США арестован спустя 11 лет в Гватемале
Вашингтон, 6 июля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Полиция Лос-Анджелеса заявила, что разыскиваемый ими преступник задержан спустя 11 лет в Гватемале, сообщает 6 июля Associated Press.
(сс) CWitte
Арест
Речь идет о сотруднике больницы, обвиняемом в сексуальных домогательствах. Он находился в бегах, скрываясь от правосудия.
По словам полиции, 48-летний Рамон Гаспар был арестован и экстрадирован в Южную Калифорнию.
В 2006 году обвиняемый со своей женой и одним из трех детей бежал в Гватемалу, где скрывался 11 лет.
Гаспар был обвинен в домогательствах к женщинам после операции, некоторые из жертв находились под наркозом.
Подозреваемому было предъявлено три обвинения, после чего появилась информация о других жертвах Гаспара.