Симферополь, 6 июля, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Газовые турбины производства немецкой компании Siemens, необходимые для запуска тепловых электростанций в Крыму, поставлены в регион вопреки ограничениям ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ряд источников, знакомых с проектом.

Siemens Pressebild Турбина Siemens

Так, по данным близкого к проекту источника, две из четырех турбин были доставлены в Крым морским путем. Оборудование, предназначенное для строящейся ТЭС в Севастополе, было выгружено в городском порту.

Отмечается, что речь идет о модели SGT5−2000E, которую производят только Siemens и ее дочерние компании. На площадке ТЭС уже проведены работы для установки и запуска оборудования.

Доставку в Крым турбин производства Siemens подтвердил представитель энергетической отрасли Крыма, знакомый с ходом проектов, а также сотрудник компании, задействованной в строительстве объекта. В Siemens заявили, что не поставляли в Крым оборудование, следуя существующим ограничениям. При этом агентству не удалось выяснить, осуществлялась ли поставка с ведома или согласия немецкой компании.

«Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля», — сообщил представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост в ответ на просьбу подтвердить передачу Крыму оборудования.

Напомним, наложенные на Крым санкции запрещают европейским компаниям поставлять в регион технологии и оборудование в сфере энергетики. В настоящее время на полуострове идет строительство двух теплоэлектростанций — в Севастополе и Симферополе.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что запуск первых блоков Симферопольской и Севастопольской ТЭС произойдет в начале 2018 года. В апреле 2017 года Новак сообщал о проблемах с поставкой оборудования Siemens для станций, отмечая, что работа все же продолжается и идет поиск вариантов закупки оборудования.

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