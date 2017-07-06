Вашингтон, 6 июля, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX со спутником связи Intelsat 35e была успешно запущена с космодроме «Канаверал» во Флориде.

SpaceX Ракета Falcon 9

Как сообщается в микроблоге компании в Twitter, старт состоялся в 19:38 по времени Восточного побережья США (02:38 мск).

Напомним, что первоначально запуск ракеты должен был состояться вечером 2 июля, но дважды откладывался в последние секунды из-за технических неполадок.

Ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту шеститонный аппарат Intelsat 35e, созданный компанией Boeing.

Спутник предназначен для оказания телекоммуникационных услуг на территории Северной и Южной Америки, Европы и Африки. Срок его работы рассчитан на 15 лет.