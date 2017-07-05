Киев, 5 июля, 2017, 23:10 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел Украины 5 июля был приглашен посол Польши Ян Пекло. Официальный Киев обижен высказываниями польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского о вожде украинских нацистов Степане Бандере.

Иван Шилов ИА REGNUM Герои современной Украины

МИД Украины сообщает, что 5 июля 2017 года посол Польши на Украине Ян Пекло был приглашён в МИД Украины по поводу высказываний министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в интервью изданию «wSieci».

Украинское внешнеполитическое ведомство через посла Яна Пекло рекомендовало польскому министру Ващиковскому сдержаннее оценивать исторические события.

Киев сообщил о постигшем его горьком разочаровании в результате высказываний главы польского МИД о личности Степана Бандеры.

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Напомним, в интервью изданию «wSieci» Витольд Ващиковский заявил, что Польша может наложить вето на решение о членстве Украины в Евросоюзе, если будет продолжаться восхваление деятельности националиста Степана Бандеры.

Киевские почитатели этой сомнительной личности потребовали от украинского внешнеполитического ведомства отреагировать на обидные заявления польского министра в адрес своего кумира.