МИД Польши советует Киеву забыть про Бандеру

Варшава, , 14:26 — REGNUM Украина, где продолжается восхваление нациста Степана Бандеры, не сможет войти в Европейский союз. Об этом заявил глава МИД Польши Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci.

«Посыл Варшавы очень четкий, — заявил Ващиковский. — С Бандерой в Европу не попадете».

По его словам, власти Польши намерены выступать против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между Варшавой и Киевом не разрешатся «исторические споры».

Ващиковский добавил, что Польша советует Украине решить эти вопросы до того, как «Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что если Украина будет продолжать создавать культ Степана Бандеры, то в ЕС она не войдет.

По его словам, на Украине годами формируется культ людей, которые в отношении поляков устроили геноцид.

«Я сказал президенту Порошенко (Петр Порошенко), что с Бандерой они в Европу не войдут, — подчеркнул тогда Качиньский. — Для меня это совершенно ясный вопрос. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть предел».