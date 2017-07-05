Тбилиси, 5 июля, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Численность населения Грузии с каждым годом сокращается, но это связано не с уменьшением рождаемости и ростом смертности, а с тем, что страну в массовом порядке покидает трудоспособное население. Об этом пишет грузинское издание «Резонанси», предлагая комментарии специалистов по демографической ситуации в Грузии.

Цитата из к/ф «Мимино». реж. Георгий Данелия. 1978. СССР Думы

«Академик Авто Силагадзе говорит, что уезжающая из Грузии на работу за границу молодежь покидает страну из-за тяжелого экономического и социального фона. Поэтому государство должно сделать максимум, чтобы смягчить быт и чтобы о побеге из страны думали как можно меньше людей», — передает мнение академика автор статьи.

По словам Силагадзе, жители стран Восточной Европы едут в более развитые государства, чтобы получать там более высокую зарплату. А граждане Грузии покидают свою страну из-за того, что здесь рабочих мест нет. «Люди из-за куска хлеба едут за границу, чтобы прокормить свои семьи. Многочисленная рабочая сила покидает страну из года в год. Никто не уедет, если здесь будут рабочие места, и государство должно позаботиться об этом», — пояснил академик.

По словам демографа Авто Сулаберидзе, Грузия постоянно теряет трудоспособных людей. Он также считает, что государство должно позаботиться о социальном положении населения, создании рабочих мест, что остановит процесс миграции. «Уезжающие передумают и останутся в своей стране», — заявил Сулаберидзе.