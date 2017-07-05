Москва, 26 августа, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Приём заявлений на выдачу загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия до десяти лет), приостановлен российскими посольствами с сегодняшнего дня — с 26 августа.

Leszek Leszczynski Биометрические данные

Как пояснили в Консульском департаменте российского МИД, это делается «по техническим причинам» и «временно». Позже департамент сообщит, когда возобновится приём заявлений.

При этом загранпаспорт без электронного носителя (сроком действия до пяти лет) можно получить «в обычном порядке».

Стоит напомнить, что электронный носитель информации фактически превращает обычный загранпаспорт в биометрический. В паспорт встроена специальная микросхема, на которой есть фото владельца, его фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер паспорта, дата выдачи и окончания срока действия.