Симферополь, 5 июля, 2017, 19:49 — ИА Регнум.

Спикерами дискуссии участников форума выступили член Лондонской архитектурной Ассоциации, член Союза архитекторов России, профессор МАРХИ Оскар Мамлеев, член Союза архитекторов России Егор Орлов, доктор архитектуры, профессор кафедры «Архитектура и градостроительство» Вологодского государственного университета Константин Кияненко, а также профессор кафедры инновационного проектирования СамГТУ Евгения Репина.

Форумтаврида.рф Дискуссия на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» 2017

С молодыми архитекторами, дизайнерами и урбанистами они обсудили качество архитектурной подготовки и существующие образовательные методики. Эксперты были едины в том, что архитектурное образование в нашей стране находится в кризисе.

«Перспективы современного образования зависят от той позиции, которую вы займете по отношению к нему», — заявил Константин Кияненко, а Егор Орлов добавил, что «образование должно стать машиной, которое открывает новые формы, так как сегодня фантастичность и причудливость — наша новая реальность».

В разговорах о роли архитектуры в современном обществе профессор МАРХИ заметил, что «важно формировать среду, а не строить здания».

«Особенность современного подхода к архитектуре в том, что в каждом объекте должна быть интригующая новизна», — отметил эксперт форума, — Архитектор ответственен за качество среды обитания. Важно задуматься, не будет ли от твоей работы вреда и, возможно, отказаться от выгодного заказа».

В ходе дискуссии эксперты смогли ответить на вопросы молодых специалистов. Дмитрий Копылов из Липецка, обращаясь к Егору Орлову, задумался о сохранении понятий добра и зла в существующей культуре и той новой реальности, о которой говорил эксперт.

«Увеличение элементов хаоса ведет к увеличению стабильности системы. Я думаю, что в настоящее время именно художники и поэты должны становиться и архитекторами, и философами, и экономистами, и культурологами», — ответил Егор Орлов.

Николай Алексеев из Великого Новгорода спросил у экспертов, какие основные профессиональные навыки и качества нужно развивать молодым специалистам.

«Честность — это признак таланта. Необходимо научиться прислушиваться к своему внутреннему голосу и идти вперед вместе с ним», — прокомментировала Евгения Репина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках образовательного форума «Таврида» Дирекция по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в лице Программного директора ВФМС 2017 Сергея Першина и Московский архитектурный институт (МАРХИ) в лице ректора Дмитрия Швидковского подписали соглашение о партнёрстве.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ «Роспатриотцентр» в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

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