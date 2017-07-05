Москва, 5 июля, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Протокол, продлевающий действие соглашения о проведении в странах ЕАЭС проекта об обязательной маркировке товаров из натурального меха, Госдума ратифицировала на пленарном заседании 5 июля, передает корреспондент ИА REGNUM. Соглашение будет действовать до конца 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-ярмарка

Соглашение о реализации в 2015—2016 годах пилотного проекта по введению маркировки контрольными знаками изделий из натурального меха была принято в городе Гродно 8 сентября 2015 года. Затем страны-члены ЕАЭС согласились о продлении срока действия проекта еще на два года — до 31 декабря 2018.

«Предварительные итоги реализации пилотного проекта по маркировке меховых изделий на конец июня превзошли наши самые смелые ожидания. Реализация тех меховых изделий, которые подлежат обязательной маркировке, за первые 10 месяцев пилотного проекта — с сентября 2016 года по июнь 2017 года — в 6,5 раз превзошла оценки рынка меховых изделий за 2015 год. Рост легального ввоза товаров за этот же период по отношению к годовому объему ввоза в 2016 году, составил более, чем 138%. Платежи таможенные и налоговые также в 2 раза превышают те показатели, которые мы наблюдали до введения маркировки», — отметил замминистра финансов Илья Трунин.

Соглашение запрещает оборот изделий из натурального меха без маркировки таких товаров контрольными знаками на территории стран-участниц проекта с 12 августа 2016 года. В проекте участвуют Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Страны-участники проекта рассчитывают с помощью соглашения повысить эффективность государственного контроля за обращением меховых товаров.

Кроме того, проведение проекта не допустит поступления в легальный оборот фальсифицированой, контрафактной и недоброкачественной меховой продукции, уверены в ЕАЭС.