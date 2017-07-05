Москва, 5 июля, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Национальная безопасность России во многом зависит от успешности формирования цифровой экономики, заявил 5 июля российский президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цифровая экономика

«Формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что цифровая экономика должна стать основой для развития бизнеса, а также — социальной сферы. Он привел данные, согласно которым в России идет активное распространение интернета и беспроводных сетей.

По данным главы государства, в России средняя скорость интернета увеличилась на 29% за минувший год. Подобная динамика наблюдается в Италии и Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что российский президент буквально «заболел» цифровой экономикой. Чиновник отметил, что экономический рост возможен при развитой цифровой экономике и технологическом лидерстве страны.

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2 июня в ходе ПМЭФ президент сказал, что в России необходимо сформировать и принять новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни, но с учетом обеспечения информационной безопасности государств, бизнеса и граждан.

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