Москва, 5 июля, 2017, 14:05 — ИА Регнум. В случае, если российская паралимпийская сборная не будет допущена к Паралимпиаде-2018, РФ проведет Игры в Ханты-Мансийске. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявил замглавы правительства РФ Виталий Мутко, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

Government.ru XI зимние Паралимпийские игры в Сочи

«Готовы, если мы не получим допуск на игры паралимпийские, хотя сложно себе это представить, то мы запланировали и в марте проведем всероссийские игры по этим видам спорта в Ханты-Мансийске. Мы запланировали и поощрение этих спортсменов и все сделаем на самом высоком уровне», — сказал Мутко.