Москва, 5 июля, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) попытается договориться с ФИФА об организованной поддержке болельщиков к чемпионату мира 2018 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июля заявил вице-премьер России Виталий Мутко, объясняя, с какими трудностями столкнулся РФС при организации поддержки болельщиков российской футбольной команды и почему.

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«Что касается международных событий, когда мы выезжаем, когда даются на национальную ассоциацию билеты, мы будем с учётом этого опыта пытаться к чемпионату мира с ФИФА договориться, чтобы была такая организованная поддержка болельщиков», — заявил Мутко.

По его словам, сложности с организацией поддержки были обусловлены тем, что подготовку к мероприятию контролировала Международная организация футбола (ФИФА).

Поскольку билетная программа находилась «абсолютно в руках ФИФА», и в связи с этим невозможно было «условно выкупить тысячу билетов и раздать болельщикам», контролировать организацию поддержки российской сборной было крайне сложно, указал президент РФС.

«Конечно, это было сложно, но мы пытались это сделать. У нас и поддержка большая была и (в игре) со сборной Португалии, и в Казани. Были и лозунги, были и перфомансы, которые организовали, мы пытались, из тех, кто приобрёл билеты, просто пытаться с ними работать», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, 24 сентября 2016 года Всероссийское объединение болельщиков исключили из состава Российского футбольного союза, а лидера объединения Александра Шпрыгина задержали из-за беспорядков в Марселе, которые фанаты российской и английской сборных устроили во время Евро—2016.