Санкт-Петербург, 5 июля, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В общественном движении «Суть времени», выступавшем с резкой критикой появления в Петербурге памятной таблички адмиралу Александру Колчаку, удовлетворены тем, что мемориальную доску демонтировали в соответствии с решением суда. Если необходимо, противники доски продолжат отстаивать свою позицию, заявил корреспонденту ИА REGNUM представитель движения Тимур Гудков.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Доска Колчаку демонтирована

Мемориальную доску активному участнику Гражданской войны на стороне Белого движения Александру Колчаку демонтировали утром 5 июля. Тем самым было выполнено решение Смольнинского районного суда, признавшего незаконным появление доски.

Гудков отметил, что в движении «Суть времени» не было точно известно о том, когда именно будет выполнено судебное решение о демонтаже доски, поэтому там внимательно следили за ситуацией. «То, что судебное решение было доведено до исполнения — очень позитивный и приятный момент», — сказал Гудков.

Комментируя стремление оппонентов из движения «Белое дело» продолжить судебные тяжбы вокруг доски Колчаку, представитель «Сути времени» заявил, что его соратники не останутся в стороне и будут последовательно отстаивать позицию о недопустимости увековечивания памяти нереабилитированных в законном порядке лиц в любых инстанциях.

«Белое дело» будет продолжать обращаться куда только может, вплоть до Европейского суда по правам человека, но, я думаю, это не поможет добиться установки доски, потому что это будет нарушать конституционное право граждан. Колчак является нереабилитированным военным преступником», — подчеркнул Гудков.

Он также отметил слабость позиции оппонентов, акцентирующих тот факт, что Колчак являлся полярным исследователем. Если человеку посвящается памятная доска, должна приниматься во внимание вся его деятельность, а не отдельные ее эпизоды, отметил Гудков.

Добавим, что так же аргументировали свою позицию и противники доски финскому деятелю Карлу Густаву Маннергейму, который до 1917 года служил в императорской армии и участвовал в боевых действиях на стороне России и имел награды. Но в последующие годы Маннергейм возглавлял Финляндию, ставшую союзницей гитлеровской Германии в войне против СССР. При этом Маннергейм командовал финскими войсками, которые вели боевые действия и совершали военные преступления против мирного населения на территории СССР. В итоге доска Маннергейму была демонтирована с дома в центре Петербурга.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Дом на Большой Зелениной улице, где жил Колчак

Как уже сообщалось, Смольнинский районный суд 24 января 2017 года удовлетворил иск о признании незаконным постановления правительства Санкт-Петербурга об установке памятной доски Колчаку и постановил демонтировать табличку. Это решение районного суда было обжаловано. Санкт-Петербургский городской суд 25 апреля 2017 года подтвердил вердикт районного суда о том, что доска Колчаку должна быть демонтирована. Сегодня, 5 июля, решение суда исполнено.