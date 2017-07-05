Москва, 5 июля, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен встретиться с постоянными членами Совета безопасности России перед тем, как отправиться в Гамбург на саммит «Большой двадцатки». Об этом 5 июля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Рэмбо 3». реж. Питер Макдональд. 1988. США Подготовка

«Президент, возможно, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза накануне завтрашнего вечернего вылета в Гамбург для участия в саммите G20», — отметил он.

Кроме того, до вылета в Германию российскому лидеру предстоит провести серию встреч с главами парламентских фракций. В его графике присутствуют рутинные рабочие встречи, а также участие в заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, посвященном цифровой экономике, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 и 8 июля в немецком Гамбурге пройдет саммит «Большой двадцатки» — мероприятие соберет глав государств и правительств ведущих мировых держав. На полях саммита состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны обсудят ситуацию на Украине и кризис в Сирии.

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