Сантьяго, 5 июля, 2017, 12:17 — ИА Регнум. На церемонии присутствовали президент Палаты депутатов Чили Фидель Эспиноза, директор Кубинско-чилийского института культуры Магали Матуса, автор работы, кубинский скульптор Хосе Вилья Соберон, а также другие парламентарии и политики Чили.

Togores Памятник Хосе Марти в Риме, Квартал всемирной выставки

Памятник из бронзы представляет в натуральную величину фигуру поэта, писателя и кубинского революционера. На основании памятника вырезаны цитаты из произведений и речей Хосе Марти и других представителей интеллигенции, в том числе чилийского поэта Габриэлы Мистраль, лауреата Нобелевской премии по литературе в 1945 году.

«Я создал его (памятник) с удовольствием и приверженностью», — заявил репортерам кубинский скульптор, а также дал высокую оценку работы других художников, которые сотрудничали с ним в этой работе.

Памятник Хосе Марти установили в парке Порталес в центральном районе Юнгай города Сантьяго, примерно в двух километрах к западу от президентского дворца Ла-Монеда, где заседает чилийское правительство.

Посол Кубы в Чили Адольфо Курбело отметил на церемонии идеи Марти и его видение Латинской Америки как единого целого.

Напомним, Хосе Марти, кубинский поэт, писатель, публицист, переводчик, философ и революционер, родился 28 января 1853 года в испанской семье в Гаване. Стал лидером освободительного движения Кубы от Испании и 19 мая 1895 года погиб в сражении с испанскими войсками.

На Кубе Марти считается национальным героем и прозван «Апостолом независимости», его рассматривают как предтечу Кубинской революции.